Новини 20 липня: Безос злітав у космос, українські роботодавці готові тестувати 4-денний робочий тиждень

Про Безоса. Суборбітальна ракета New Shepard компанії Blue Origin вивела на космічну висоту капсулу з найбагатшою людиною світу Джеффом Безосом на борту.

Про 4-денний робочий тиждень. 71,3% українських роботодавців готові розглянути перехід на 4-денний робочий тиждень як експеримент, при цьому 52,5% роботодавців вважають реалістичною можливість ввести 4-денний робочий тиждень в Україні.

Про НБУ. Голова НБУ Кирило Шевченко, коментуючи хвилю звільнень з Нацбанку, назвав її "PR-кампанією як спробу здійснити політичний тиск на НБУ".

Про біткоїн. Вартість біткоїна вперше з 22 червня опустилась нижче 30 тисяч доларів - основна цифрова валюта потягнула за собою й інші криптовалюти.

Про тіньові зарплати. Тіньовий фонд оплати праці в Україні оцінюється у близько пів трильйона гривень на рік, одна зайнята людина фактично утримує двох, що не працюють.

Ексклюзив ЕП

Без бензину і дизелю. Чому в Україні хочуть заборонити традиційні авто

Уряд планує завершити еру двигунів внутрішнього згоряння вже з 2027 року. Як турбота про екологію вплине на автолюбителів та що буде з бензиновими та дизельними автомобілями?