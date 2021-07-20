Біткоїн уперше за місяць упав нижче 30 тисяч доларів: у чому причина

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Вартість біткоїна вперше з 22 червня опустилась нижче 30 тисяч доларів - основна цифрова валюта потягнула за собою й інші криптовалюти.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на дані CoinMarketCap і CoinDesk.

Біткоїн упав на більш ніж 6% - до 29 760 дол станом на ранок вівторка (за Києвом).

За даними CoinDesk, станом на 11:29 (за Києвом) біткоїн торгувався по 29 847 дол.

При цьому, Ethereum втратила 7,8% (1 748 дол), а жартівлива криптовалюта Dogecoin - 8,6% (0,16 дол).

Як зазначає CNBC, падіння біткоїна відбулось після великого розпродажу на світових фондових ринках - у понеділок індекс Dow Jones Industrial Average показав найгірший день з жовтня минулого року.

"На світових ринках відбувся широкий розпродаж, ризикові активи упали", - сказала партнер фірми з криптовалютних фінансових послуг Amber Group Аннабель Хуанг.

З тих пір, як рекордний рівень біткоїна в середині квітня сягнув майже 65 тис доларів, його ціна впала на понад 50%.

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Нагадаємо:

Китай заборонив фінансовим установам і платіжним компаніям надавати послуги, пов'язані з криптовалютними операціями, і застеріг інвесторів від спекулятивних криптовалютних торгів.

Раніше вартість біткоїна впала нижче позначки в 40 тис доларів на тлі новин про подальші обмеження криптовалютних операцій у Китаї.

Економічна правда