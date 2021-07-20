Безос полетів у космос

скріншот з трансляції

Суборбітальна ракета New Shepard компанії Blue Origin у вівторок вперше в історії компанії виводить на космічну висоту капсулу з людьми - з найбагатшою людиною світу Джеффом Безосом на борту.

Компанія транслює політ у YouTube.

Старт польоту планувався на 16 годину за київським часом, ракета вилетіла о 16:11 за Києвом.

скріншот з трансляції

New Shepard висотою 18 м і шириною 4 м - багаторазовий космічний апарат. Бустерна установка піднімає герметичне пасажирське судно на висоту близько 76 км. Імпульс підносить капсулу вгору в космос. Після цього вона опускається на землю під трьома парашутами. Ракета-носій теж повертається додому.

Крім Безоса, на New Shepard до космосу летять його брат та керівник акціонерного капіталу Марк Безос, а також пілотеса Воллі Фанк (82 роки) і нідерландець Олівер Деймен (18 років). Останні двоє таким чином є найстаршою та наймолодшою людиною, які побували у космосі.

Фанк була однією з жінок, які на початку 1960-х готувались стати астронавтками NASA, але яким відмовили через їхній ґендер.

Щодо Деймена, планувалося, що в космос полетить його батько Джо, засновник та голова компанії Somerset Capital Partners, який придбав квиток за майже 28 млн дол. Але згодом Джо передав місце синові.

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Безос став другим мільярдером після Річарда Бренсона, що рушив до космосу протягом липня. Більше про "перегони" читайте у статті ЕП:

Космічний туризм від Бренсона, Безоса і Маска: чим вони відрізняються і коли подешевшає квиток у космос

Економічна правда