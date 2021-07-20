70% українських роботодавців готові спробувати перейти на 4-денний робочий тиждень – дослідження

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71,3% українських роботодавців готові розглянути перехід на 4-денний робочий тиждень як експеримент, при цьому 52,5% роботодавців вважають реалістичною можливість ввести 4-денний робочий тиждень в Україні.

Про це свідчать результати опитування, яке провів сайт пошук роботи Jooble.

Зазначається, що у рамках експерименту йдеться про перелаштування внутрішніх процесів таким чином, щоб продукт чи послуга, яку надає бізнес, залишилася доступною для клієнтів без змін.

Але 28,7% не готові експериментувати зі зміною графіку співробітників.

Згідно з опитуванням, більша частина респондентів - 52,5% роботодавців - вважають реалістичною можливість ввести 4-денний робочий тиждень в Україні. Водночас 47,5% визнають ідею нереалістичною для нашої країни.

"Серед можливих перспектив для компанії при переході на 4-денний робочий тиждень більша частина респондентів - 72% - відповіли, що це дасть більше свободи для працівників у вирішенні особистих питань.

Крім того, роботодавці зазначили, що це допоможе: зменшити офісні витрати компанії, наприклад, на електроенергію чи папір, оптимізує бізнес-процеси при меншій кількості робочих годин, підвищить лояльність співробітників до компанії, допоможе швидше розв'язувати робочі задачі та збільшить самодисципліну", - йдеться у повідомленні.

87,8% опитаних Jooble роботодавців зазначили, що вони готові залишити незмінною зарплату своїм співробітникам при зменшенні кількості робочих годин. При цьому, 12,2% вважають, що зарплату логічно зменшити в такому випадку.

Водночас 28,7% роботодавців, які не готові розглянути перехід на 4-денний робочий тиждень у своїй компанії, як експеримент, зазначили, що це пов'язано з тим, що: діяльність компанії не підходить для такого формату роботи, зменшить доходи компанії, уповільнить різні процеси у компанії, зменшить контроль за роботою співробітників.

Дослідження провели аналітики Jooble на основі опитування 345 українських роботодавців у період з 8 червня по 8 липня 2021 року.

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Економічна правда