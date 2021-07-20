У наглядові ради "Укргідроенерго" і "Укренерго" призначили представників держави

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Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств на засіданні 19 липня призначив представників держави у наглядові ради ПрАТ "Укргідроенерго" та НЕК "Укренерго".

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Зазначається, що під час засідання кандидати озвучували своє бачення розвитку компаній, зважаючи на свої компетенції та мали сесію питань-відповідей від членів та незалежних експертів Комітету.

У відомстві додали, що представники держави заслуховуються на рівних засадах з кандидатами на посади незалежних членів.

"Держава в першу чергу зацікавлена, щоб її представники в наглядових радах були професійними, незаангажованими, мали бездоганну репутацію та відповідну кваліфікацію" - сказав перший віце-прем'єр - міністр економіки Олексій Любченко.

У засіданні, крім Любченка, взяли участь перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, заступник міністра фінансів Юрій Драганчук, постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян, бізнес-омбудсмен України Марчін Свєнчіцкі, заступник голови ЄБРР в Україні Ірина Кравченко, економіст Представництва МВФ в Україні Марія Чебанова.

Відповідно до даних на сайті "Укренерго", на сьогодні до складу наглядової ради компанії як незалежні члени входять Шевкі Аджунер, Педер Андреасен, Олів'є Апперт і Луїджі де Франсіско, а також Юрій Токарський як представник держави.

Відповідно до сайту "Укргідроенерго", наразі до складу наглядової ради компанії як незалежні члени входят Стівен Уолш, Наталія Микольська, Олег Терлецький. Членами наглядової ради від держави є Василь Шкурак і Валентин Гвоздій.

Нагадаємо:

Оновлений склад Номінаційного комітету, що призначає керівників особливо важливих для економіки підприємств, 6 липня провів своє перше засідання.

Незалежні члени комітету припинили свою роботу наприкінці квітня після того, як Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу". Тоді вони заявили, що припиняють свою участь до тих пір, поки не буде ясності щодо плану дій з реформи корпоративного управління і чіткого зобов'язання уряду поважати інститути корпоративного управління.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Мінекономіки якнайшвидше відновити роботу Комітету з призначень до наглядових рад, наприкінці квітня його незалежні члени призупинили роботу.

Перший віце-прем'єр, міністр економіки Олексій Любченко заявив, що найближчим часом буде запущено роботу Комітету з призначення у наглядові ради держкомпаній.

Кабмін увів голову представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса до складу комітету з призначень керівників особливо важливих для економіки підприємств як незалежного недержавного експерта.

Економічна правда