Любченко анонсував запуск роботи номінаційного комітету найближчим часом

Перший віце-прем'єр, міністр економіки Олексій Любченко заявив, що найближчим часом буде запущено роботу Комітету з призначення у наглядові ради держкомпаній.

Про це він сказав під час круглого столу "Корпоративне управління ДП в Україні, Огляд ситуації з урахуванням керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)", передає прес-служба Мінекономіки.

За його словами, уряд докладає значних зусиль, щоб перезапустити систему корпоративного управління державними підприємствами.

"Найближчим часом буде запущено роботу Комітету з призначення, адже це є передумовою належного формування наглядових рад та запуску реформи корпоративного управління на рівні підприємств державного сектору.

Наразі серед найбільших підприємств є такі, які вже залишились без наглядових рад чи керівників, а є підприємства, де така ситуація станеться найближчим часом через закінчення строку контрактів", - сказав Любченко.

"Український уряд має чітко відокремити роль держави як власника й акціонера від ролі наглядових рад. У свою чергу наглядові ради повинні отримати повноваження та виконувати свої функції: висунення кандидатів на посади в органах управління державними підприємствами, проведення процедур їх звільнення, удосконалення фінансової й не фінансової відповідальності, звітування тощо", - сказав заступник Генерального секретаря ОЕСР Масамичі Коно.

Водночас, за даними агентства "Інтерфакс-Україна", готовності відновити роботу в номінаційному комітеті з боку незалежних членів поки немає.

Нагадаємо:

Уряд затвердив зміни до порядку відбору кандидатів до наглядової ради АТ "Укрзалізниця" - відповідно до них, кандидатів до наглядової ради "Укрзалізниці" замість номінаційного комітету відбиратиме Мінінфраструктури.

Прем'єр Денис Шмигаль провів зустріч із членами номінаційного комітету щодо продовження реалізації корпоративної реформи в Україні - за його словами, уряд розширив склад комітету, додавши посаду для представника ЄС.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив відновити роботу комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств.

Незалежні члени комітету припинили свою роботу наприкінці квітня після того, як Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу". Тоді вони заявили, що припиняють свою участь до тих пір, поки не буде ясності щодо плану дій з реформи корпоративного управління і чіткого зобов'язання уряду поважати інститути корпоративного управління.

Економічна правда