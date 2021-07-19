Новини 19 липня: "мінімалку" піднімуть до 7700, ціна на автомобільний газ різко зросла

Про "мінімалку". В уряді розраховують до 2024 року збільшити мінімальну зарплату до 7700 грн – зараз мінімальна зарплата в Україні становить 6000 грн.

Про автогаз. Середня ціна скрапленого газу у мережах АЗС підвищилася до 16 грн/л, востаннє такої позначки вартість автогазу сягала у листопаді 2018 року.

Про ВВП. Мінекономіки оцінило зростання ВВП за 5 місяців 2021 року на рівні 0,7%, за 2 квартали – у 6%.

Про доходи "швидкогрошей". У кризовий 2020 рік виручка найбільших мікрофінансових організацій зросла до 13,9 млрд грн – найбільше у Moneyveo.

Про Газпром. "Газпром" забронював всі запропоновані додаткові транзитні потужності України на серпень обсягом 15 млн кубометрів на добу.

Ексклюзив ЕП

Космічний туризм від Бренсона, Безоса і Маска: чим вони відрізняються і коли подешевшає квиток у космос

З чого почався космічний туризм, за яких умов були створені три провідні приватні космічні компанії, чим вони відрізняються і що чекає на людство в найближчі десятиліття.