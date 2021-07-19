Мінімальну зарплату в Україні збільшать до 7700 гривень – Марченко

Сергій Марченко фото: міністерство фінансів

В уряді розраховують у 2022 році збільшити мінімальну зарплату до 7700 грн - зараз мінімальна зарплата в Україні становить 6000 грн.

Про це в етері "24 каналу" розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми зараз розраховуємо, що в наступному році ми збільшимо мінімальну зарплату до 7700 гривень. І далі у нас буде зростання інфляції +2% - тобто ми закладаємо досить помірне зростання соціальних показників.

Хочу підкреслити, що ми залишили фіскальний простір. Йдеться про нерозподілені видатки. Вони складають від 50 до 100 мільярдів гривень, які можуть бути спрямовані на підвищення мінімальної заробітної плати, збільшення прожиткового мінімуму...", - сказав міністр.

За його словами, передбачається також зростання пенсійних виплат.

"Це буде пріоритетом і вже буде визначатися при формуванні бюджету на 2022 - 2024 роки. Гроші для збільшення цих виплат є", - резюмував він.

З 1 липня в Україні підвищився прожитковий мінімум: від його розміру залежать всі соцвиплати. Відповідно, зросла допомога з безробіття.

Розмір допомоги з безробіття - чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, з 1 липня - це 2379 грн.

При цьому, мксимальний розмір виплати з безробіття становитиме 9516 грн, раніше він становив 9080 грн.

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Нагадуємо:

Кабінет міністрів ухвалив Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Верховна Рада на засіданні 15 липня ухвалила постанову щодо Бюджетної декларації на 2022-2024 роки – цей документ є основою для складання проекту державного бюджету на 2022 рік.

Зокрема, у бюджетну декларацію заклали такі показники:

реальний ВВП: зростання на 3,8%, 4,7% і 5% у 2023-2025 роках;

інфляція : 6,2%, 5,3% і 5%;

обмінний курс гривні до долара в середньому за рік: 28,6 грн, 28,8 грн і 29,2 грн;

зменшення дефіциту держбюджету: 3,5% від ВВП, 3% ВВП і 2,7% ВВП (факт за 2020 рік – 5,2% ВВП, прогноз на 2021 р. – 5,5% ВВП);

граничний обсяг держборгу на кінець року не більше за: 51% ВВП, 49% ВВП і 47% ВВП (факт за 2020 рік – 53,9% ВВП, уточнений прогноз на 2021 р. – 56,9% ВВП);

прожитковий мінімум на місяць: поступове зростання до 7665 грн з 01.01.2024 року.

Економічна правда