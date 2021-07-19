Мінекономіки оцінило зростання ВВП України у другому кварталі у 6%

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Мінекономіки оцінило зростання ВВП за 5 місяців 2021 року на рівні 0,7%, за 2 квартали - у 6%.

Про це йдеться в огляді ВВП, опублікованому на сайті Мінекономіки.

Зазначається, що падіння ВВП за 1 квартал 2021 року, за попередніми даними Держстату, склало 2,2% порівняно з відповідним кварталом 2020 року.

"Динаміка ВВП 1 кварталу 2021 року відповідає раніше прогнозованим тенденціям.

У 2 кварталі 2021 року економічне відновлення хоч і продовжує знаходитись під впливом пандемії, проте, з урахуванням низької бази порівняння минулого року та процесів вакцинації як у світі, так і всередині країни, вийшло на позитивний тренд – за попередніми

оцінками Мінекономіки за підсумком 5 місяців зростання ВВП оцінено на рівні 0,7%", - заявили в Мінекономіки.

При цьому, таке зростання ВВП є дещо нижчим, ніж прогнозувалося раніше.

"Це зумовлено недооцінкою впливу фактора витратності, що сформувався внаслідок тиску з боку висхідного цінового тренду на світовому ринку, а також непрогнозованим "відставанням" розвитку будівництва та сільського господарства.

За розрахунками Мінекономіки зростання у ІІ кв. 2021 року становитиме близько 6% (до ІІ кв. 2020 року). У подальшому очікуємо на те, що будівництво та сільське господарство у літні місяці компенсують відставання", - підкреслили у міністерстві.

"Сприятиме пришвидшенню зростання і цінова кон’юнктура на зовнішніх сировинних ринках, що стане ключовою підтримкою діяльності вітчизняних експортерів. Як наслідок, за підсумком 2021 році зростання ВВП вийде на прогнозований рівень 4,1%", - йдеться в огляді.

Нагадуємо:

У 1 кварталі 2021 року реальний ВВП зменшився на 2,2% порівняно з першим кварталом 2020 року.

У НБУ заявили, що падіння ВВП передусім зумовлено збільшенням від'ємного внеску чистого експорту.

В оновленому макропрогнозі Мінекономіки погіршило очікування росту реального ВВП у 2021 році з 4,6% до 4,1%, у 2022 році - з 4,3% до 3,8%.

МВФ оновив прогнози розвитку економіки на найближчі роки та покращив оцінку світової економіки до 6% у 2021 році, водночас щодо України Фонд очікує зростання ВВП на 4%.

Економічна правда