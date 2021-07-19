5 мікрофінансових організацій у 2020 році заробили понад 9 мільярдів

пресслужба нбу

У кризовий 2020 рік виручка найбільших мікрофінансових організацій зросла на 2,7 млрд грн проти 2019 року – найбільше виручка у Moneyveo.

Про це свідчать дані аналітичної системи з перевірки контрагентів YouControl.

На початку цього року ЕП опублікувала рейтинг ТОП-20 найбільших МФО у 2019 році. Тоді виручка компаній, що надають позики під сотні відсотків річних, за згаданий період, склала 11,2 млрд грн. За минулий рік ці ж організації збільшили фінансовий показник до 13,9 млрд грн.

Якщо у 2019 році виручка лише двох компаній була більше мільярда гривень, то за підсумками 2020 року цю позначку перетнули одразу пять МФО.

Мова йде про Moneyveo (у 2019 році - 2986 млн грн, а у 2020 році - 3166 млн грн), MyCredit (1306 млн грн, 1645 млн грн), Miloan (701 млн грн, 1538 млн грн), CreditKasa (794 млн грн, 1389 млн грн) та CreditPlus (748 млн грн, 1360 млн грн).

Загалом на першу п'ятірку найбільших мікрофінансових організацій у 2020 році прийшлось 9,1 млрд грн виручки, а роком раніше – 6,5 млрд грн.

До списку найбільших МФО не входить "Швидко Гроші" (юридична назва ТОВ "Споживчий центр"). На жаль, розкриття фінансових результатів цією організацією не дозволяє однозначно оцінити обсяг виручки.

Відповідно до даних YouControl та Нацкомфінпослуг станом на 1 січня 2020 року у графі "Чистий дохід від реалізації продукції" щодо МФО "Швидко Гроші" числиться 0 (нуль). Натомість ця МФО свої доходи записала у графи "Інші операційні доходи" — 414 млн грн та "Інші фінансові доходи" — 1345 млн грн.

Для складання рейтингу ТОП-20 найбільших МФО спеціалісти YouControl використовували власні дані і дані Нацбанку та Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Остання до 1 липня 2020 року регулювала фінансові компанії, після чого ці функції перейшли до НБУ.

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Економічна правда