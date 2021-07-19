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Газпром купив усю додаткову транзитну потужність України на серпень

Понеділок, 19 липня 2021, 13:51
 

"Газпром" забронював всі запропоновані тверді додаткові транзитні потужності України на серпень обсягом 15 млн кубометрів на добу.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на результати місячного аукціону на Regional Booking Platform.

Так, із запропонованих 15 млн кубометрів на добу були запитані всі 15 млн. З урахуванням того, що аукціон пройшов із повною реалізацією, незабаром можуть оголосити додатковий новий аукціон - на негарантовані потужності.

Транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" та російським ПАТ "Газпром", укладена наприкінці 2019 року строком на п’ять років. Вона передбачає бронювання Газпромом потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) у 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках.

Нагадуємо:

Російський "Газпром" не виявив зацікавленості у додаткових транзитних потужностях України на липень попри рекордне зростання цін на європейських ринках газу.

При цьому ПСГ Європи не заповнені й наполовину, а у липні були зупинені магістраль Ямал-Європа та газогін "Північний потік-1".

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Економічна правда
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