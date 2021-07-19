Ціни на автогаз у мережах АЗС б'ють рекорди

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За вихідні (16-19 липня) середня ціна скрапленого газу у мережах АЗС підвищилася на 28 копійок за літр - до 16 грн/л, востаннє такої позначки вартість автогазу сягала у листопаді 2018 року (16,03 грн/л).

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

"При цьому ціна ресурсу в мережах преміум-сегменту побила рекорд за всю історію спостереження. Так, ОККО виставила ціну 17,49 грн/л, SOCAR - 17,48 грн/л, WOG - 17,28 грн/л.

KLO і "Авантаж 7" підняли ціни на 50 і 60 коп/л, до 16,69 і 15,58 грн/л", - йдеться у повідомленні.

Водночас автогаз на станціях операторів "БРСМ-Нафта" і Motto подорожчав в середньому на 18 і 23 коп/л, до 16,03 грн/л і 15,81 грн/л.

"Основним фактором подорожчання ЗВГ аналітики Консалтингової групи "А-95" називають зростання оптових цін продукту внаслідок наростаючого дефіциту в більшості регіонів".

Там зазначають, що з початку липня оптова ціна ЗВГ зросла на 3 000 грн/т, що еквівалентно 1,6 грн/л. За той же період роздрібні мережі продемонстрували подорожчання на 70-90 коп/л", - пише видання.

"Про критичний дефіцит мова поки не йде, проте запаси в сховищах вичерпуються, а поставки імпортного ресурсу затримуються", - заявив аналітик "А-95" Артем Куюн.

За його словами, зростання ціни на скраплений газ спостерігається по всій Європі.

Нагадаємо:

За минулий тиждень (9-16 липня) середня ціна скрапленого газу в мережах АЗС підвищилася на 33 коп/л, до 15,69 грн/л.