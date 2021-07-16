Новини 16 липня: корупційні збитки Укрзалізниці та втрати від тимчасової окупації Криму

ФОТО: КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР

Про "Нову пошту". Держпродспоживслужба рекомендувала скасувати штраф в розмірі понад 325 мільйонів гривень, накладений на "Нову пошту".

Про крипту. "Найбільша майнінгова ферма", яку СБУ викрила в незаконному користуванні електрикою "Вінницяобленерго", насправді виявилася IT-компанією ММІ Engineering

Про споживачів. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, не буде ухвалювати постанову уряду, пов’язану із захистом прав споживачів під час замовлення, отримання та відмови від контент-послуг

Про Крим. Економічні втрати від тимчасової окупації Російською Федерацією Кримського півострову становили щонайменше 135 млрд доларів, або близько 75% ВВП України у 2013 році – оцінка втрат важлива зокрема для стягнення з Росії компенсації

Про Укрзалізницю. Збитки "Укрзалізниці" від корупції на закупівлях детективи Національного антикорупційного бюро оцінили у 8 млрд грн за 2020 рік – це 1 млн грн у годину

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Білоруські айтівці: про переїзд в Україну, "шикарну схему з ФОП" та очікування від режиму "Дія сіті"

Менеджери компанії SoftTeco розповіли, з якими складнощами зіткнулися при відкритті офісу в Україні, оцінили схему працевлаштування ІТ-фахівців через ФОП та пояснили, чому білоруси масово не переїдуть в Україну.