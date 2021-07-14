Фермери зможуть отримати кредити під держгарантії на купівлю землі

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Кабінет Міністрів на засіданні 14 липня схвалив проект постанови, якою уможливив надання кредитів під держгарантії малим фермерам на придбання землі сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, проєкт постанови уряду.

У Міністерстві фінансів очікують, що це дозволить надати підтримку малим фермерам у рамках реалізації земельної реформи.

Реалізація документу дозволяє визначити механізми надання державних гарантій на портфельній основі, а також встановити вимоги до відбору банків, які матимуть право отримувати такі гарантії.

Також затверджуються вимоги до позичальників та зобов’язань, за якими банки-кредитори можуть отримати забезпечення у вигляді державних гарантій. "Укрексімбанк" визначається агентом гаранта, до функцій якого, зокрема, належить перевірка правильності отриманих від банків-кредиторів документів і розрахунків.

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Про ринок землі розповідаємо у статті: Ринок відкривається з 1 липня: як купити або продати землю за новим законом

Нагадуємо:

З 1 липня 2021 року громадяни України можуть легально купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення.

З лютого банки почали видавати кредити, що частково забезпечені державними гарантіями – станом на 1 березня їх видали 166,15 млн гривень.

Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.

У програмі уряду по державним гарантіям під кредити для мікро- і малого бізнесу взяли участь 11 банків: з держбюджету за 2020 рік виділили майже 4 млрд грн, а портфель таких кредитів може сягнути 7,8 млрд грн.

Державний "Укрексімбанк" почав кредитування бізнесу із залученням держгарантій на портфельній основі.

3 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт №3659-д про надання державних гарантій на портфельній основі.

Економічна правда



