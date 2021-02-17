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"Укрексімбанк" видав перші кредити за портфельними гарантіями

Середа, 17 лютого 2021, 12:30
 

Державний "Укрексімбанк" почав кредитування бізнесу із залученням держгарантій на портфельній основі.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Першими реалізованими проєктами стали кредити на поповнення обігових коштів товариствам "ЮВК Груп" та "Ельбор-М" з міста Дніпра, які займаються оптовою торгівлею хімічними продуктами", - йдеться у повідомленні.

"Сферою діяльності компаній є оптові поставки сертифікованої імпортної хімічної продукції високої експлуатаційної якості широкому колу виробничих підприємств України, які працюють у галузях будівництва, медицини та індустрії споживчих товарів.

Для розширення їхніх трейдерських можливостей Укрексімбанком встановлено відновлювані кредитні лінії строком на 2 роки із загальним обсягом майже 30 мільйонів гривень", - заявила заступник керуючого філією "Укрексімбанку" у Дніпрі Світлана Фицько.

У рамках програми уряду з надання державних гарантій на портфельній основі "Укрексімбанк" діє як агент уряду та безпосередній банк-кредитор.

Нагадаємо:

Державний "Укргазбанк" видав перший в Україні кредит, який забезпечений портфельною гарантією від держави - кредит у розмірі 1,5 млн грн терміном на 2 роки отримав підприємець з Чернівецької області  для розширення свого виробництва.

Раніше Приватбанк відкрив кредитування підприємців та МСБ за програмою державних гарантій.

3 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт №3659-д про надання державних гарантій на портфельній основі. 

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо надання державних гарантій на портфельній основі та фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом.

Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.

Передбачається, що державні гарантії на портфельній основі надаватимуться в межах 3% від планових доходів загального фонду держбюджету або близько 30 млрд грн. З них левова частка дістанеться "Укратодору".

"МСБ готові гарантувати близько 5 млрд грн, враховуючи певні обмеження. Буде вибірка чи ні – треба дивитися. Це новий інструмент, ми запускаємо його фактично "з коліс" за два місяці від ідеї до реалізації", – сказав в інтерв'ю "РБК-Україна" міністр фінансів Сергій Марченко.

Читайте детальніше: Чи "дотисне" Зеленський банки: в уряді придумали альтернативу кредитам "5-7-9%"

Економічна правда

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кредит Укрексімбанк

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