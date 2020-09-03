5 мільярдів на кредити: Рада схвалила законопроєкт про держгарантії
Верховна Рада підтримала законопроєкт №3659-д про надання державних гарантій на портфельній основі.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Це спільні напрацювання Кабміну та профільного парламентського комітету, які дадуть змогу представникам малого та середнього бізнесу отримувати кредитний ресурс під державні гарантії. Загальний об’єм програми складе до 5 млрд грн", - наголосив очільник уряду.
Кредити надаватимуться мікро-, малим та середнім підприємцям в обсязі до 5 млрд грн. Держава гарантуватиме перед банком 80% суму такої позики.
Шмигаль вважає, що це дасть змогу значно здешевити та зробити доступнішим кредитний ресурс для українського бізнесу. Водночас гарантії на рівні 80% сприятимуть тому, що банки видаватимуть кошти лише якісним позичальникам, які мають бізнес-план та бачення розвитку власної справи.
Нагадуємо:
Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.
Передбачається, що державні гарантії на портфельній основі надаватимуться в межах 3% від планових доходів загального фонду держбюджету або близько 30 млрд грн. З них левова частка дістанеться "Укратодору".
"МСБ готові гарантувати близько 5 млрд грн, враховуючи певні обмеження. Буде вибірка чи ні – треба дивитися. Це новий інструмент, ми запускаємо його фактично "з коліс" за два місяці від ідеї до реалізації", – сказав в інтерв'ю "РБК-Україна" міністр фінансів Сергій Марченко.
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Економічна правда
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