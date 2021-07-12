Новини 12 липня: держпідприємства отримали мільярди прибутку, арешти в справі катерів для Збройних Сил

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Про держпідприємства. Вісім з п’ятнадцяти найбільших державних підприємств України отримали сукупні прибутки в розмірі близько 25 мільярдів гривень за перші три місяці 2021 року.

Про ринок землі. Міністерство аграрної політики і продовольства повідомило, що через 11 днів після відкриття ринку землі в Україні укладено 532 угоди.

Про "Кузню". Печерський суд обрав ексзаступнику міністра оборони запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 475 млн гривень у справі щодо постачання неякісної техніки ЗСУ

Про архітектуру. У центрі Києва на вулиці Січових Стрільців почали зносити модерністичну будівлю навчально-методичного павільйону "Квіти України"

Про енергетику. Нацкомісія з енергетики та компослуг заявила, що дії оператора "Вінницяобленерго" на ринку мають ознаки штучного збільшення обсягів витрат електроенергії для завищення тарифів

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