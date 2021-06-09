Новини 9 червня: інфляція прискорилась, перша країна легалізувала біткоїни

Про інфляцію. У травні 2021 року інфляція у річному вимірі підскочила до 9,5% після 8,4% у квітні.

Про біткоїни. Сальвадор став першою у світі країною, що узаконив використання криптовалюти біткоїн як платіжного засобу.

Про комуналку. За рік - з травня 2020 року по травень 2021 року - тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні зросли на 35%.

Про ОПЗ і Фірташа. Верховний Суд відмовив компанії Ostchem Holding Limited Дмитра Фірташа у виконанні рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення понад 300 млн доларів з Одеського припортового заводу за постачання газу.

Про реструктуризацію боргу перед МВФ. 37 нардепів із різних фракцій і груп зареєстрували у Раді проєкт постанови №5607, який передбачає підготовку плану невідкладних заходів щодо реструктуризації зовнішнього держборгу України перед МВФ.

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