Верховний Суд відмовив Ostchem Фірташа у стягненні 300 мільйонів доларів з Одеського припортового заводу

Верховний Суд відмовив компанії Ostchem Holding Limited Дмитра Фірташа у виконанні рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення понад 300 млн доларів з Одеського припортового заводу за постачання газу.

Про це голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, пресслужба Верховного Суду.

"Це остаточне рішення, яке не підлягає оскарженню. Крапка... Якщо коротко, то тепер Ostchem не зможе домогтися примусового списання 250 млн доларів боргу з ОПЗ, а тим більше - претендувати на все підприємство", - заявив він.

Сенниченко уточнив, що претензії Ostchem щодо основного боргу становили 193 млн доларів, ще 57 млн доларів пені, а також 67,7 млн доларів нарахованих відсотків.

За його словами, подання Ostchem позовів в інших країнах теоретично можливе, однак на практиці безглузде. "Домагатися стягнення боргу за рішенням арбітражу можна в тих країнах, де розміщується майно підприємства або його філії. Активи ОПЗ зосереджені в Україні й тепер захищені від такого сценарію", - пояснив він.

Сенниченко зазначив, що це дуже важливе рішення для здійснення прозорої приватизації заводу, оскільки тепер будь-який потенційний покупець може бути впевнений: його право власності на ОПЗ не зможуть оскаржити кредитори.

"Ми позбавили Ostchem можливості шантажу і будь-якого впливу на операційну діяльність ОПЗ, а значить, можливі переговори про реструктуризацію або інші угоди будуть виключно конструктивними. Новий власник зможе налагодити роботу заводу і дійти до такої угоди з Group DF, яка влаштує обидві сторони", - сказав Сенниченко.

Ostchem Holding Limited - холдингова група, що об'єднує групу хімічних підприємств, які виробляють мінеральні добрива та інші хімічні продукти. Входить до складу Group DF олігарха Дмитра Фірташа.

ПАТ "Одеський припортовий завод" виробляє хімічну продукцію та належить державі в особі ФДМ (99,5667% акцій).

Нагадуємо:

У 2016 році Арбітражний інститут Торговельної палати Стокгольма постановив стягнути з ОПЗ на користь Ostchem Holding Limited 250 млн доларів за газ, який Ostchem поставляла на завод у 2013 році.

У 2019 році Київський апеляційний суд визнав і надав дозвіл на виконання рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення понад 250 мільйонів доларів з ПАТ "Одеський припортовий завод" на користь Ostchem Holding Limited Дмитра Фірташа за поставки газу.

ОПЗ заперечував проти такого рішення українського суду, зазначаючи, що підприємство з середини 2018 року було зупинене і виконання рішення Стокгольмського арбітражу призведе до банкрутства і загроз техногенної та екологічної катастрофи. Крім цього, ФДМ заявляв, що укладені контракти ОПЗ та Ostchem є нікчемними. ОПЗ і ФДМ продали апеляцію до Верховного Суду.





