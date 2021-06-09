Перша країна у світі легалізувала біткоїни як платіжний засіб

Сальвадор став першою у світі країною, що узаконив використання криптовалюти біткоїн як платіжного засобу.

Про це повідомляє Reuters.

У Конґресі закон підтримали 63 з 84 можливих голоси, попри застороги, що такий крок може вплинути на мільярдну програму Сальвадору з Міжнародним валютним фондом.

Легалізувати криптовалюту запропонував президент Сальвадору Наїб Букеле. Він вважає, що такий крок допоможе громадянам країни, що живуть за її межами, здійснювати перекази своїм родинам.

Основною валютою Сальвадору є долар, а економіка країни чимало залежить від переказів працівників з-за кордону. Так, у 2019 році вони становили п’яту частину ВВП, або 6 мільярдів доларів – це одне з найбільших співвідношень у світі.

Букеле наголосив, що використання біткоїну не спричинятиме жодних ризиків для користувачів. Закон набуде чинності за 90 днів.

За словами президента країни, держава гарантуватиме конвертацію криптовалюти у точну суму у доларах на момент кожної транзакції.

Економічна правда