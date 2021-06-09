Всі розділи
Укр / Рус

Перша країна у світі легалізувала біткоїни як платіжний засіб

Середа, 9 червня 2021, 12:14
 

Сальвадор став першою у світі країною, що узаконив використання криптовалюти біткоїн як платіжного засобу.

Про це повідомляє Reuters.

У Конґресі закон підтримали 63 з 84 можливих голоси, попри застороги, що такий крок може вплинути на мільярдну програму Сальвадору з Міжнародним валютним фондом.

Легалізувати криптовалюту запропонував президент Сальвадору Наїб Букеле. Він вважає, що такий крок допоможе громадянам країни, що живуть за її межами, здійснювати перекази своїм родинам.

Основною валютою Сальвадору є долар, а економіка країни чимало залежить від переказів працівників з-за кордону. Так, у 2019 році вони становили п’яту частину ВВП, або 6 мільярдів доларів – це одне з найбільших співвідношень у світі.

Букеле наголосив, що використання біткоїну не спричинятиме жодних ризиків для користувачів. Закон набуде чинності за 90 днів.

За словами президента країни, держава гарантуватиме конвертацію криптовалюти у точну суму у доларах на момент кожної транзакції.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

криптовалюта

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Як технологія блокчейн змінює економічні взаємовідносини 28 травня 2021, 17:32
Іран на 4 місяці забороняє майнінг криптовалют через дефіцит електроенергії 27 травня 2021, 15:15
Китай заборонив фінансовим установам вести криптовалютний бізнес 19 травня 2021, 09:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!