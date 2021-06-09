У Раді пропонують почати процес реструктуризації держборгу перед МВФ

37 нардепів із різних фракцій і груп зареєстрували у Раді проєкт постанови №5607, який передбачає підготовку плану невідкладних заходів щодо реструктуризації зовнішнього держборгу України перед МВФ.

Про це повідомляється на сайті Ради.

У пояснювальній записці автори пишуть, що "на сучасному етапі в Україні склалася кризова ситуація у виробничій та соціальній сферах, фінансово-бюджетної і банківській системах, зокрема, зниження виробництва, зростання безробіття, загострення соціальної напруженості, значний державний борг і дефіцит державного бюджету, ліквідація банківських установ, інфляція та пандемія короновірусної інфекції COVID-19".

"Результатом фінансово-економічної кризи стали проблеми платіжного балансу, зниження ВВП, девальвація національної валюти, значне скорочення сировинних доходів, стрімке падіння індексу промислового виробництва, зростання інфляції, масове безробіття, відсутність соціальних гарантій, криза банківської сфери, скорочення можливостей доходів регіонів. Все це посилено політичною нестабільністю в зв'язку з тимчасовою втратою контролю над частиною території країни у поєднанні з різким зростанням витрат бюджету, детермінованістю необхідністі збільшення фінансування оборони країни.

Залучення коштів від МВФ неоднозначно впливає як на економіку, так і на політичне становище країни, що викликає дискусії серед вчених, експертів і громадськості про необхідність співпраці з МВФ, її оцінки та подальшої співпраці", - йдеться у документі.

Нардепи з посиланням на дані Мінфіну заявляють, що станом на травень 2021 року Україна отримала від МВФ 35,2 млрд дол, повернула - трохи більше 18 млрд дол.

"При цьому вже відсотків наша країна заплатила близько 3 млрд.дол. Умовами кредитних програм з МВФ також передбачена сплата комісії за неотриманні транші, яку Україна, як позичальник, сплачує разом з відсотками за отримані кредити.

Слід зазначити, що у 2021 році, крім залучення 276 млрд грн на покриття дефіциту бюджету, Міністерству фінансів необхідно виплатити щонайменше 600 млрд грн за зовнішніми та внутрішніми боргами. За підрахунками Міністерства фінансів, пік виплат припаде на вересень, коли за один місяць держава повинна виплатити 102 млрд грн", - додають нардепи.

Вони також пишуть, що "більшість із запропонованих Україні з боку МВФ реформ були суперечливими та малоефективними для нашої держави і тому подальші умови співпраці з МВФ повинні бути переглянуті".

Також, за їхніми словами, 13 травня 2020 року більше 300 законодавців з усього світу звернулись до МВФ і Світового банку списати борги найбідніших країн та збільшити фінансування для запобігання глобального економічного спаду.

Проєкт постанови передбачає створення на базі Кабміну спільної урядово-парламентської робочої групи "з питань підготовки плану невідкладних заходів щодо реструктуризації зовнішнього державного боргу України перед МВФ" - із залученням до неї нардепів - представників усіх депутатських фракцій і груп.

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Нагадаємо:

У 2014-2020 роках Україна перерахувала на користь Міжнародного валютного фонду 46,3 млн спеціальних прав запозичення (65,74 млн доларів) комісії за невибрані транші, передбачені програмами співпраці (Commitment fee).

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що щодо всіх законодавчих питань у рамках переговорів з МВФ Україна "показала поступ і просунулася вперед".

У МВФ кажуть, що залишаються у стані переговорів з Україною та чекають більшого прогресу для виділення другого траншу за програмою stand by.

Україна і МВФ можуть досягти домовленостей на рівні staff level agreement у найближчі 2 місяці, заявив у квітні міністр фінансів Сергій Марченко.

Економічна правда