Тарифи на компослуги за рік зросли на 35% – Держстат

За рік - з травня 2020 року по травень 2021 року - тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні зросли на 35%.

Про це свідчать дані Держстату.

Зазначається, що середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ й інші види палива в Україні за травень 2021 року зросли на 3,9%.

Держстат

При цьому, у річному вимірі найбільше ціни зросли на природний газ (на 161%), електроенергію (36,6%) і каналізацію (17,5%).

Тарифи на утримання та ремонт житла зросли на 6,7%, гарячу воду і опалення - 4,8%.

Крім цього, за даними Держстату, у квітні українці сплатили за компослуги 22,7 млрд грн.

При цьому, на кінець квітня 2021 року заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 28,6 млрд грн, теплової енергії та гарячої води - 25,4 млрд грн, постачання і розподіл електроенергії - 7,6 млрд грн.

Нагадаємо:

Мінрегіон починає громадське обговорення проєкту постанови, що визначає механізм перерахунку за неякісні компослуги.

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Економічна правда