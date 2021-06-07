Новини 7 червня: прибутки держкомпаній та аудит водних ресурсів
Про воду: Президент Володимир Зеленський заявив, що буде проведено комплексний аудит всіх водних ресурсів України.
Про держкомпанії: НАЕК "Енергоатом" та оператор "Укренерго" після мільярдних збитків у 2020 році у першому кварталі отримали прибутки у 1,01 млрд грн та 3,72 млрд грн відповідно
Про Ощадбанк: Ощадбанк подав до касаційного суду Франції заяву про оскарження рішення апеляційного суду Парижа про відсутність у арбітражу юрисдикції у справі про відшкодування банку 1,3 млрд дол збитків від анексії Криму
Про резерви: За підсумками травня міжнародні резерви України скоротилися на 0,6% та становили 27,84 млрд доларів, причина – погашення зовнішніх та внутрішніх зобов’язань держави
Про олігархів: Якщо нардепи саботуватимуть ухвалення закону про запобігання впливу олігархів, президент Володимир Зеленський винесе це питання на всеукраїнський референдум.
Ексклюзиви ЕП:
Гаманець на три роки: скільки отримає і витратить Україна до 2024 року
Від річного планування державного бюджету Україна переходить до трирічного. Що дасть країні ухвалення Бюджетної декларації та на що витрачатимуть кошти платників податків у найближчі три роки?
Співвласник клінік "Добробут" Олег Калашников: від нас лікарі із зарплатою 100 тисяч ідуть у держсектор на 20 тисяч. Це нонсенс
Про експансію найбільшої мережі приватних клінік, про лікарів-"підприємців", яким вигідніше працювати на державу, та чому українці платять двічі за "безкоштовну" медицину.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua