Новини 7 червня: прибутки держкомпаній та аудит водних ресурсів

Про воду: Президент Володимир Зеленський заявив, що буде проведено комплексний аудит всіх водних ресурсів України.

Про держкомпанії: НАЕК "Енергоатом" та оператор "Укренерго" після мільярдних збитків у 2020 році у першому кварталі отримали прибутки у 1,01 млрд грн та 3,72 млрд грн відповідно

Про Ощадбанк: Ощадбанк подав до касаційного суду Франції заяву про оскарження рішення апеляційного суду Парижа про відсутність у арбітражу юрисдикції у справі про відшкодування банку 1,3 млрд дол збитків від анексії Криму

Про резерви: За підсумками травня міжнародні резерви України скоротилися на 0,6% та становили 27,84 млрд доларів, причина – погашення зовнішніх та внутрішніх зобов’язань держави

Про олігархів: Якщо нардепи саботуватимуть ухвалення закону про запобігання впливу олігархів, президент Володимир Зеленський винесе це питання на всеукраїнський референдум.

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Гаманець на три роки: скільки отримає і витратить Україна до 2024 року

Від річного планування державного бюджету Україна переходить до трирічного. Що дасть країні ухвалення Бюджетної декларації та на що витрачатимуть кошти платників податків у найближчі три роки?

Співвласник клінік "Добробут" Олег Калашников: від нас лікарі із зарплатою 100 тисяч ідуть у держсектор на 20 тисяч. Це нонсенс

Про експансію найбільшої мережі приватних клінік, про лікарів-"підприємців", яким вигідніше працювати на державу, та чому українці платять двічі за "безкоштовну" медицину.