Новини вихідних: податок для корпорацій, збитки держпідприємств

Про "Північний потік 2". Віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив що будівництво газопроводу "Північний потік 2" буде завершено до кінця 2021 року і він буде введений в експлуатацію.

Про податок для корпорацій. Міністри фінансів країн "Великої сімки" домовилися про мінімальний глобальний корпоративний податок в розмірі не менше 15 відсотків для таких транснаціональних компаній, як Google, Apple та Amazon.

Про збитки для держпідприємств. За результатами підрахунку, 15 найбільших державних підприємств сукупно отримали 42 млрд грн збитків за 2020 рік.

Про корпоративне управління. Бізнес-омбудсмен Марчін Свєнчіцький запропонував додати в законопроекті про корпоративне управління можливість визначення через КРІ цілей компанії та залежність від їх досягнення фінансової винагороди для членів наглядових рад.

Про метро. Мер міста Києва Віталій Кличко розповів про строки будівництва міського метрополітену щодо напрямків Виноградаря та Троєщини.