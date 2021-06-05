Найбільші 15 держпідприємств зробили -42 мільярди за 2020 рік
Субота, 5 червня 2021, 12:56
За результатами підрахунку, 15 найбільших державних підприємств сукупно отримали 42 млрд грн збитків за 2020 рік.
Про це йдеться у публікації ЕП.
Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх збитків склав 72,4 млрд грн. Найбільш збитковими були:
- "Укренерго" (27,5 млрд грн);
- "Нафтогаз" (19 млрд грн);
- "Укрзалізниця" (11,9 млрд грн);
- "Державна продовольчо-зернова корпорація" (5,9 млрд грн);
- "Енергоатом" (4,8 млрд грн);
- "Украерорух" (1.5млрд грн);
- Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (1,5 млрд грн);
- "Аграрний фонд" (0,2 млрд грн);
- "Автомобільні дороги України" (0,1 млрд грн).
Інші шість держпідприємств завершили 2020 рік із прибутками. Їхній загальний прибуток склав 30,1 млрд грн, у тому числі:
- "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) (20,4 млрд грн);
- "Укргідроенерго" (4,1 млрд грн);
- "Адміністрація морських портів України" (2,7 млрд грн);
- "Укроборонпром" (2,5 млрд грн);
- Поліграфічний комбінат "Україна" (0,2 млрд грн);
- "Укрпошта" (0,2 млрд грн).
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