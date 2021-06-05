Найбільші 15 держпідприємств зробили -42 мільярди за 2020 рік

За результатами підрахунку, 15 найбільших державних підприємств сукупно отримали 42 млрд грн збитків за 2020 рік.

Про це йдеться у публікації ЕП.

Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх збитків склав 72,4 млрд грн. Найбільш збитковими були:

" Укренерго " (27,5 млрд грн);

" Нафтогаз " (19 млрд грн);

" Укрзалізниця " (11,9 млрд грн);

" Державна продовольчо-зернова корпорація " (5,9 млрд грн);

" Енергоатом " (4,8 млрд грн);

" Украерорух " (1.5млрд грн);

Міжнародний аеропорт " Бориспіль " (1,5 млрд грн);

" Аграрний фонд " (0,2 млрд грн);

" Автомобільні дороги України " (0,1 млрд грн).

Інші шість держпідприємств завершили 2020 рік із прибутками. Їхній загальний прибуток склав 30,1 млрд грн, у тому числі: