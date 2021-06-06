Кличко про строки будівництва метро: на Троєщину 4–5 років, на Виноградар — мінімум одна станція цього року

Мер міста Києва Віталій Кличко розповів про строки будівництва міського метрополітену щодо напрямків Виноградаря та Троєщини.

Про це він розповів у інтерв'ю Радіо Свобода.

Щодо Виноградаря, сказав він, із 1300 метрів під землею вже понад 900 метрів прокладено. "Залишилося ще декілька речей. Там трішки є порушення по термінах. Але компанія "Київметробуд" гарантує, що до кінця року ми зможемо відкрити станцію", – сказав він.

Загалом нині будують дві станції на лінії в бік Виноградаря, що буде продовженням "зеленої" лінії.

На Троєщину ж на лівому березі Дніпра, сказав Кличко, метро неможливо побудувати без мосту:Подільського мостового переходу, чи Подільсько-Воскресенського мосту, який ще не добудований.

"Міст з’єднує, тому що це не тільки міст. У "тілі" мосту ще є лінія метро. Зараз йдуть проєктні роботи, я не буду розказувати казок, але питання будівництва метро – це, я думаю, 4–5 років. Це – непростий напрямок", – сказав він.

Нагадуємо:

Заступник міністра фінансів Олександр Кава заявив, що будівництво метро на Троєщину залежне від введення в експлуатацію Подільського мосту, після чого можна розпочинати роботу над станціями, відтак є можливість запустити першу ділянку до 2024 року.