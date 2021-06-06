Бізнес-омбудсмен запропонував для наглядових рад закріпити визначення через КРІ цілей компанії

Бізнес-омбудсмен Марчін Свєнчіцький запропонував додати в законопроекті про корпоративне управління можливість визначення через КРІ цілей компанії та залежність від їх досягнення фінансової винагороди для членів наглядових рад.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Цю інформацію Свєнчіцький озвучив на зустрічі з міністром економіки Олексієм Любченко.

"Основне завдання у подальшій реалізації корпоративної реформи – упорядкувати процес та повернути довіру партнерів", - наголосив Любченко.

За його словами, компанії повинні мати чіткі КРІ, але відповідати за їх досягнення буде наглядова рада.

Нагадуємо:

У Верховній Раді України було зареєстровано законопроект № 5593 щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава.