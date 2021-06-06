Віце-прем'єр РФ: будівництво "Північного потоку 2" буде завершено до кінця 2021 року

Віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив що будівництво газопроводу "Північний потік 2" буде завершено до кінця 2021 року і він буде введений в експлуатацію.

Про це передають російські ЗМІ.

"Ті роботи, які сьогодні ведуться, будуть закінчені до кінця року, і проект буде введений в експлуатацію", - сказав він в ефірі телеканалу "Росія-1".

За його словами, "Газпром "уже готовий заповнювати" Північний потік 2" газом. У той же час в міністерстві закордонних справ Росії заявили, що навіть після цього транзит газу через Україну продовжиться.

Нагадаємо:

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що очікує провокацій і спроб терактів на українській ділянці газопроводу з Росії через запуск "Північного потоку-2".

Президент Володимир Зеленський вважає, що "Північний потік – 2" може запрацювати за 2-3 роки і тоді Україні не бачити контракту на транзит газу, він додав, що Росія буде використовувати питання газогону як важіль впливу щодо Донбасу.

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель очікує на переговори зі Сполученими Штатами щодо газопроводу "Північний потік-2" і вважає санкції проти нього сумнівними.