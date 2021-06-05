У G7 вирішили встановити єдиний податок для корпорацій не менше 15%

Міністри фінансів країн "Великої сімки" домовилися про мінімальний глобальний корпоративнийу податок в розмірі не менше 15 відсотків для таких транснаціональних компаній, як Google, Apple та Amazon.

Про це пише reuters.

Група семи великих розвинутих економік погодилася підтримати мінімальну глобальну корпоративну ставку не менше 15%, а компанії сплатити більше податку на ринках, де вони продають товари та послуги. Проте угода не чітко визначає, на який бізнес поширюватимуться правила, маючи на увазі лише "найбільші та найвигідніші транснаціональні підприємства".

Як пише видання, спочатку потрібно буде дійти до широї згоди на засіданні G20, яке включає низку країн з економікою, що розвивається, яке має відбутися наступного місяця у Венеції.

"Багаті країни роками намагаються домовитись про спосіб отримання більших доходів від великих транснаціональних компаній, таких як Google, Amazon і Facebook, які часто заробляють прибуток у юрисдикціях, де вони платять мало або взагалі не сплачують податок", - йдеться у повідомленні.

Адміністрація президента США Джо Байдена надала перервам переговорів свіжий поштовх, запропонувавши мінімальну ставку податку на корпорації у розмірі 15%, що перевищує рівень в таких країнах, як Ірландія, але нижче найнижчого рівня у G7.

Німеччина та Франція також привітали домовленість, хоча міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що буде боротися за вищу мінімальну ставку корпоративного податку, ніж 15%, яку він назвав "відправною точкою".

"Компанії більше не зможуть ухилятися від своїх податкових зобов'язань, розміщуючи свої прибутки в країнах з найменшим податком", - додав міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц.