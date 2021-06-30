Новини 30 червня: З НБУ пішли керівники департаменту, Apple відкрила офіс в Україні

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Про банки. Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №4367 щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках, ухвалення якого є важливою умовою в рамках програми фінансування stand-by МВФ.

Про МВФ. Міжнародний валютний фонд призначив Ваграма Степаняна своїм постійним представником в Україні - на цій посаді він замінив Йосту Люнгмана.

Про Нацбанк. Команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через відхід регулятора від стандартів роботи

Про Ахметова. Загальний кредиторський портфель групи СКМ Ріната Ахметова становить близько 6,5 мільярда доларів, у майбутньому його плануть знижувати

Про Apple. Компанія Apple 30 червня відкрила офіційний офіс в Україні - компанія планує самостійно ввозити техніку в Україну та контролювати магазини офіційних дилерів, які надають послуги компанії в Україні.

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Голова СКМ Олег Попов: Навіщо Ахметову сидіти на двох стільцях? Він міцно стоїть на ногах

Топменеджер розповів про те, як Ахметов заробив перший мільйон, чому в нього так мало бізнес-партнерів, про плани виходу філій групи на IPO, кулуарні відвідини Офісу президента і корупцію.

Вкладників Ощадбанку зрівняють. Держава не гарантуватиме повернення всіх депозитів банку

Приватизація Ощадбанку не за горами. Для забезпечення входження в його капітал ЄБРР влада переводить усіх вкладників банку на загальну систему гарантування і разом з тим підвищує гарантовану суму утричі.