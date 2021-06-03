Регулятор може перевірити київського газопостачальника через затримку річного тарифу
Нацкомісія з тарифів (НКРЕКП) планує винести на засідання 9 червня проєкт рішення щодо перевірки найбільшого газопостачальника в столиці ТОВ "Київгазенерджі", він на понад місяць затримав оприлюднення річного тарифу для побутових споживачів
Про це повідомила членкиня комісії Ольга Бабій, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми їх обов'язково перевірятимемо. Здається, ці матеріали вже готові до наступного засідання комісії. Ми незабаром їх оприлюднимо", - сказала вона на брифінгу 3 червня.
Остаточне рішення щодо перевірки залежатиме від отримання Комісією інформації від постачальника. Якщо, зрештою, вона не дає можливості зробити чіткі висновки, здійснюється перевірка.
Нагадуємо:
Компанія "КиївГазЕнерджи" - найбільший постачальник природного газу в Києві - встановила ціну населення у рамках річного тарифу в розмірі 8,7 грн/куб. м (з ПДВ).
Повідомлялось, що Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) розбереться із питанням неоприлюднення постачальником газу "Київгазенерджі" річного тарифу ресурсу для населення та прийме рішення, в тому числі щодо санкцій проти нього.
25 квітня постачальники газу опублікували свої річні тарифи на газ.
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