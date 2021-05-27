Річний тариф: Найбільший постачальник газу в Києві оприлюднив ціну

Компанія "КиївГазЕнерджи" - найбільший постачальник природного газу в Києві - встановила ціну населення у рамках річного тарифу в розмірі 8,7 грн/куб. м.

Про це компанія 26 травня повідомила на офіційному сайті, який, як зазначає "Інтерфакс-Україна", не працював понад місяць.

"ДП "КиївГазЕнерджи" оприлюднило таку ціну в умовах, коли не має угоди про купівлю-продаж природного газу між ДП "КиївГазЕнерджи" та ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", хоча усі необхідні документи ДП "КиївГазЕнерджи" направило вище вказаній компанії ще у квітні й досі чекає на їх погодження.

Через це газопостачання киян здійснюється за рахунок газу, який ДП "КиївГазЕнерджи" закуповує на відкритому газовому ринку. На сьогодні ціни, які пропонує ринок, є суттєво вищими, ніж 8700 грн за тисячу кубометрів", - йдеться у заяві компанії.

За даними "КиївГазЕнерджи", клієнтами компанії є близько 780 тисяч сімей столиці та околиць.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) розбереться із питанням неоприлюднення постачальником газу "Київгазенерджі" річного тарифу ресурсу для населення та прийме рішення, в тому числі щодо санкцій проти нього.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" озвучила фіксований річний тариф на газ. Він становитиме 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

25 квітня постачальники газу опублікували свої річні тарифи на газ.

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Економічна правда