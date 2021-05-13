Регулятор допускає санкції проти "Київгазенерджі" через неоприлюднення річного тарифу
Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) розбереться із питанням неоприлюднення постачальником газу "Київгазенерджі" річного тарифу ресурсу для населення та прийме рішення, в тому числі щодо санкцій проти нього.
Про це заявила член регулятора Оксана Кривенко під час вебінару "Річна вартість на газ: чи виграє споживач?", передає "Інтерфакс-Україна".
"У нас є одна проблемна компанія "Київгазенерджі", у якій сайт не працював тривалий час і не тільки на дату публікації річного тарифу.
За результатами її перевірки ми приймемо рішення або накладемо санкції за невиконання вимог регулятора", - заявила Кривенко.
За її словами, "це окремий випадок", оскільки за результатами проведеного регулятором моніторингу "майже всі постачальники опублікували свої тарифи".
Станом на ранок четверга сайт "Київгазенерджі", як і раніше, не працює.
"Київгазенерджі" є 100%-м дочірнім підприємством ПАТ "Київгаз".
ПрАТ "Київенергохолдинг" належить 60% акцій "Київгазу", громаді Києва (КМДА) - 28,5%, Rilosal Capital Limited (Кіпр) - 5,5%.
У свою чергу, 61% "Київенергохолдингу" належать столичній громаді, Artio Global Investors Ltd. (Великобританія) - 25%, Densec Limited (Кіпр) - 14%.
Нагадаємо:
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" озвучила фіксований річний тариф на газ. Він становитиме 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).
25 квітня постачальники газу опублікували свої річні тарифи на газ.
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