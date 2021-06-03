Новини 3 червня: "податок на Google" та боротьба з олігархами 

Про "податок на Google": Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4184, який, зокрема, зобов'яже інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.

Про деолігархізацію: Законопроєкт президента Володимира Зеленського про деолігархізацію передбачає, що олігархів визначатимуть за чотирма критеріями.

Про "Ужгород": 2 червня в аеропорт "Ужгород" здійснено перший регулярний рейс за два роки, його виконала авіакомпанія "Роза Вітрів", літак прибув з Києва

Про Міненерго: Державне бюро розслідувань з червня проводить обшуки у Міненерго, Нацкомісії з тарифів та будинках експосадовців – викрито зловживання на 1,5 млрд грн у 2017 році шляхом змови з облгазами

Про приватизацію: Львівську виправну колонію продали на електронному аукціоні за 377,5 млн грн, тобто втричі вище за стартову ціну активу у 132,7 млн грн – це перший успішний аукціон в межах приватизації в’язниць в Україні

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