Новини 3 червня: "податок на Google" та боротьба з олігархами
Про "податок на Google": Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4184, який, зокрема, зобов'яже інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.
Про деолігархізацію: Законопроєкт президента Володимира Зеленського про деолігархізацію передбачає, що олігархів визначатимуть за чотирма критеріями.
Про "Ужгород": 2 червня в аеропорт "Ужгород" здійснено перший регулярний рейс за два роки, його виконала авіакомпанія "Роза Вітрів", літак прибув з Києва
Про Міненерго: Державне бюро розслідувань з червня проводить обшуки у Міненерго, Нацкомісії з тарифів та будинках експосадовців – викрито зловживання на 1,5 млрд грн у 2017 році шляхом змови з облгазами
Про приватизацію: Львівську виправну колонію продали на електронному аукціоні за 377,5 млн грн, тобто втричі вище за стартову ціну активу у 132,7 млн грн – це перший успішний аукціон в межах приватизації в’язниць в Україні
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