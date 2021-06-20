Новини вихідних: 5,4 мільярди до 30-ї річниці незалежності, цінові рекорди газу

Про електроенегрію. Сумарний обсяг експорту електроенергії в травні 2021 року становив 460 млн кВт·год, що в 13,2 раза більше загального обсягу імпорту (34,9 млн кВт·год).

Про комісії. Банківська система у цьому році станом на 01.04.2021 отримала дохід на комісіях майже на 2 мільярди більше ніж за аналогічний період у 2020.

Про ціну газу. Вартість газу на європейському хабі TTF досягла 13-річного максимуму.

Про 30-ту річницю незалежності. ЕП опублікувала висновок Мінфіну, згідно з яким, Кабінет Міністрів хоче витратити до 30-ї річниці незалежності України 5 423,2 мільйона гривень.

Згодом, у Кабінеті міністрів зазначили, що ці витрати крім святкових урочистостей включають масштабні інфраструктурні проєкти.

Про УЗ. Кабінет міністрів продовжив повноваження деяким членів наглядової ради "Укрзалізниці", контракти з якими закінчилися 19 червня, на строк до трьох місяців.