Банки заробили на комісіях майже на 2 мільярди більше ніж роком раніше
Неділя, 20 червня 2021, 13:01
Банківська система у цьому році станом на 01.04.2021 отримала дохід на комісіях майже на 2 мільярди більше ніж за аналогічний період у 2020.
Про це йдеться у відповіді НБУ на запит ЕП.
В комісійний дохід від РКО входять комісії за обслуговування карток, смс банкінг, перекази та зняття готівки.
Станом на 01.04.2021 року:
- Чистий комісійний дохід банківської системи становив 12 418 млн грн.
- Чистий комісійний дохід банківської системи від РКО – 10 338 млн грн.
Для порівняння на 01.04.2020 року:
- Чистий комісійний дохід банківської системи становив 10 790 млн грн.
- Чистий комісійний дохід банківської системи від РКО – 8 957 млн грн.
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