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Банки заробили на комісіях майже на 2 мільярди більше ніж роком раніше

Неділя, 20 червня 2021, 13:01
 

Банківська система у цьому році станом на 01.04.2021 отримала дохід на комісіях майже на 2 мільярди більше ніж за аналогічний період у 2020.

Про це йдеться у відповіді НБУ на запит ЕП.

В комісійний дохід від РКО входять комісії за обслуговування карток, смс банкінг, перекази та зняття готівки.

Станом на 01.04.2021 року:

  •         Чистий комісійний дохід банківської системи становив 12 418 млн грн.
  •         Чистий комісійний дохід банківської системи від РКО – 10 338 млн грн.     

Для порівняння на 01.04.2020 року:

  •         Чистий комісійний дохід банківської системи становив 10 790 млн грн.
  •         Чистий комісійний дохід банківської системи від РКО – 8 957 млн грн. 

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Економічна правда
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