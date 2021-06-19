Газ на єврохабі подорожчав до 13-річного максимуму
Субота, 19 червня 2021, 16:42
Вартість газу на європейському хабі TTF досягла 13-річного максимуму.
Про це написав глава Української ГТС Сергій Макогон.
На цьому хабі відзначається зростання майже в 6 разів з літа минулого року.
Нагадаємо:
Нагадаємо, 14 червня липневі ф'ючерси на природний газ на найбільшому європейському хабі TTF виросли до 29,3 євро/MWh, або близько 376 доларів за тисячу кубометрів.
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