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Укр / Рус

Газ на єврохабі подорожчав до 13-річного максимуму

Субота, 19 червня 2021, 16:42
 

Вартість газу на європейському хабі TTF досягла 13-річного максимуму. 

Про це написав глава Української ГТС Сергій Макогон. 

На цьому хабі відзначається зростання майже в 6 разів з літа минулого року. 

Нагадаємо: 

Нагадаємо, 14 червня липневі ф'ючерси на природний газ на найбільшому європейському хабі TTF виросли до 29,3 євро/MWh, або близько 376 доларів за тисячу кубометрів.

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Економічна правда
Укр / Рус
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