Газ на єврохабі подорожчав до 13-річного максимуму

Вартість газу на європейському хабі TTF досягла 13-річного максимуму.

Про це написав глава Української ГТС Сергій Макогон.

На цьому хабі відзначається зростання майже в 6 разів з літа минулого року.

Нагадаємо:

Нагадаємо, 14 червня липневі ф'ючерси на природний газ на найбільшому європейському хабі TTF виросли до 29,3 євро/MWh, або близько 376 доларів за тисячу кубометрів.