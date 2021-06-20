Всі розділи
Укр / Рус

У Кабміні пояснили куди підуть 5,4 мільярди до 30-ї річниці незалежності

Неділя, 20 червня 2021, 12:11

У Кабінеті міністрів зазначили, що витрати у 5 423,2 мільйона гривень передбачені до 30-ї річниці незалежності України крім святкових урочистостей включають масштабні інфраструктурні проєкти.

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

"Модернізація 6 регіональних аеропортів, розбудова євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит тощо.  

Прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн  включає витрати на будівництво та модернізацію таких об’єктів", - йдеться у повідомленні. 

Сума витрат безпосередньо на урочистості прогнозується на рівні 100 млн грн. 

Фінансування всіх заходів плану здійснюватиметься за рахунок державного, місцевих бюджетів, інших джерел, в тому числі приватних інвестицій, грантів, донорської допомоги.

Нагадуємо:

Раніше, ЕП опублікувала висновок Мінфіну де вказувалось, що  Кабінет Міністрів хоче витратити до 30-ї річниці незалежності України 5 423,2 мільйона гривень.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!