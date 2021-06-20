У Кабміні пояснили куди підуть 5,4 мільярди до 30-ї річниці незалежності

У Кабінеті міністрів зазначили, що витрати у 5 423,2 мільйона гривень передбачені до 30-ї річниці незалежності України крім святкових урочистостей включають масштабні інфраструктурні проєкти.

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

"Модернізація 6 регіональних аеропортів, розбудова євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит тощо.

Прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію таких об’єктів", - йдеться у повідомленні.

Сума витрат безпосередньо на урочистості прогнозується на рівні 100 млн грн.

Фінансування всіх заходів плану здійснюватиметься за рахунок державного, місцевих бюджетів, інших джерел, в тому числі приватних інвестицій, грантів, донорської допомоги.

Нагадуємо:

Раніше, ЕП опублікувала висновок Мінфіну де вказувалось, що Кабінет Міністрів хоче витратити до 30-ї річниці незалежності України 5 423,2 мільйона гривень.