Банки видали кредитів за держгарантіями на 3 мільярда

Станом на 1 червня 2021 року через інструмент держгарантій на портфельній основі 10 банків надали 1570 кредитів на загальну суму 3 млрд 265 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 1 млрд 538 млн гривень. Це близько 39% від загального ліміту гарантій, наданих у 2020 році (3 млрд 930 млн гривень).

При цьому, в травні поточного року надано 297 кредитів на суму 778 млн грн із зобов’язанням за боргом у 372 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за перші 4 місяці функціонування програми АТ КБ "Приватбанк" повністю вичерпав ліміт гарантій - 100%, видавши 936 кредитів на загальну суму 852 млн грн.

Серед регіонів за сумою виданих кредитів по програмі лідирує місто Київ - 343 млн грн. Також значним попитом програма користується у Львівській (206 млн грн) та Київській (191 млн грн) областях.

"За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, видавалося у сфері сільського господарства (1 077), оптової та роздрібної торгівлі (933) та переробної промисловості (745)", - додали у Мінфіні.

Нагадаємо:

Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.

Передбачається, що державні гарантії на портфельній основі надаватимуться в межах 3% від планових доходів загального фонду держбюджету або близько 30 млрд грн. З них левова частка дістанеться "Укравтодору".

У програмі уряду по державним гарантіям під кредити для мікро- і малого бізнесу взяли участь 11 банків: з держбюджету за 2020 рік виділили майже 4 млрд грн, а портфель таких кредитів може сягнути 7,8 млрд грн.

Державний "Укргазбанк" видав перший в Україні кредит, який забезпечений портфельною гарантією від держави - кредит у розмірі 1,5 млн грн терміном на 2 роки отримав підприємець з Чернівецької області для розширення свого виробництва.

Державний "Укрексімбанк" почав кредитування бізнесу із залученням держгарантій на портфельній основі.

Раніше Приватбанк відкрив кредитування підприємців та МСБ за програмою державних гарантій.

3 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт №3659-д про надання державних гарантій на портфельній основі.

Читайте детальніше: Чи "дотисне" Зеленський банки: в уряді придумали альтернативу кредитам "5-7-9%"

Економічна правда