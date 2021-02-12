"Укргазбанк" видав перший кредит на портфельній основі

Державний "Укргазбанк" видав перший в Україні кредит, який забезпечений портфельною гарантією від держави - кредит у розмірі 1,5 млн грн терміном на 2 роки отримав підприємець з Чернівецької області для розширення свого виробництва.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Позичальник - підприємець з Чернівецької області, вже понад 10 років займається виробництвом та продажом дерев’яних деталей для меблів з буку, більше 90% його продукції експортується.

Підприємство отримало кредит у розмірі 1,5 млн грн строком на 2 роки для розширення свого виробництва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що портфельна гарантія - новий інструмент, який частково вирішує питання щодо недостатності забезпечення за кредитами, які надаються суб’єктам господарювання - резидентам України.

"Таким чином держава гарантуватиме до 70% за кожним окремим кредитом, який суб’єкт господарювання отримує в банку", - пояснили в банку.

Таку гарантію може отримати ФОП або юрособа, зареєстрована на території України, засновники та кінцеві бенефіціари якої є резидентами.

При цьому, фізична особа - підприємець або юридична особа повинна бути суб’єктом мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва, який веде свою господарську діяльність більше 12 місяців.

Нагадаємо:

Раніше Приватбанк відкрив кредитування підприємців та МСБ за програмою державних гарантій.

3 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт №3659-д про надання державних гарантій на портфельній основі.

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо надання державних гарантій на портфельній основі та фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом.

Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.

Передбачається, що державні гарантії на портфельній основі надаватимуться в межах 3% від планових доходів загального фонду держбюджету або близько 30 млрд грн. З них левова частка дістанеться "Укратодору".

"МСБ готові гарантувати близько 5 млрд грн, враховуючи певні обмеження. Буде вибірка чи ні – треба дивитися. Це новий інструмент, ми запускаємо його фактично "з коліс" за два місяці від ідеї до реалізації", – сказав в інтерв'ю "РБК-Україна" міністр фінансів Сергій Марченко.

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Економічна правда