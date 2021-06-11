Новини 11 червня: обшуки у "Нафтогазі" та коли може надійти транш МВФ

Про Мінекономіки: За 2020 рік підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економіки, відзвітували про загальні чисті збитки на суму 5,8 мільярда гривень

Про обшуки: Держфіскальна служба проводить обшуки у НАК "Нафтогаз України" у справі ймовірного ухилення службових осіб від сплати податків на суму 2,7 млрд грн

Про транш: Аналітики J.P. Morgan прогнозують, що Україна до кінця 2021 року отримає 3 млрд дол офіційного фінансування та очікують надходження другого траншу кредиту МВФ до вересня цього року.

Про економіку: У січні-квітні 2021 року спад ВВП України уповільнився до 0,2%.

Про авіапром: Державна служба надзвичайних ситуацій планує закупити у ДП "Антонов" два літаки Ан-178 і літак Ан-32(П) на 4 млрд грн, ще три – Нацгвардія у Харківського авіазаводу

Ексклюзиви ЕП:

Тиша на бурштиновому фронті: перемога держави чи закінчення переділу ринку?

Чи вийшов ринок бурштину нарешті з "тіні", хто отримав дозволи на його видобуток, і що насправді стримує нелегальних видобувачів бурштину від повернення на поля?