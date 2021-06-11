Рада може розглянути питання боргів тепловиків за газ наступного тижня

Верховна Рада на тижні 14-18 червня може розглянути у першому читанні законопроєкт №3508-д, який визначає механізми врегулювання боргів теплокомуненерго та водопостачальників за газ.

Про це повідомив спікер ВР Дмитро Разумков під час виступу на Всеукраїнському форумі місцевого самоврядування, зазначає сайт парламенту.

Він зазначив, що нещодавно відбулося засідання Консультативної ради з питань місцевого самоврядування при Верховній Раді. На ній, зокрема, було розглянуто врегулювання заборгованості суб’єктів ринку природного газу та супутніх ринків.

За його словами, наступного пленарного тижня (14-18 червня) планується розгляд у першому читанні законопроєкту №3508-д щодо врегулювання кризових явищ на ринку.

Також, 3 червня профільний комітет рекомендував Раді ухвалити його за основу та у цілому як закон.

Документ пропонує визначити процедуру врегулювання заборгованості за газ та його транспортування. Автори пропонують це робити шляхом проведення взаєморозрахунків із залученням коштів держбюджету, реструктуризації залишку заборгованості та списання пені за умови погашення тіла боргу.

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Нагадуємо:

До початку опалювального сезону Міненерго та Мінрегіон повинні вжити всіх необхідних заходів, щоб врегулювати питання заборгованості виробників теплової енергії.

Згідно постанови Кабміну № 444 від 30 квітня 2021 року термін дії регулювання цін для теплокомуненерго закінчується 20 травня, Мінрегіону та Міненерго доручили розібратися з боргами за різницю в тарифах.

Кабмін на позачерговому засіданні ухвалив постанову, якою продовжив термін дії спеціальних обов’язків (ПСО) для тепловиків до 20 травня 2021 року.

Причиною став фінансово-економічний стан підприємств, що свідчив про їхню неготовність забезпечити виконання ринкових вимог. Зокрема, станом на 26 квітня 2021 року заборгованості підприємств теплопостачання за спожитий природний газ перед НАК "Нафтогаз України" становить 56,7 млрд грн.

Кабінет Міністрів на засіданні 26 травня доручив ряду міністерств і "Нафтогазу" реструктуризувати борги тепловиків за поставки газу в умовах спецобязательств, а також забезпечити ТКЕ газом за договорами.

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує пропозицію щодо списання боргів підприємств ТКЕ перед НАК "Нафтогаз України".

Економічна правда