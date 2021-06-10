Новини 10 червня: Шмигаль погрожує "Газпрому" новим арбітражем, Україна наростила торгівлю з Британією

Про транзит. Україна готова подати позов проти РФ до Стокгольмського арбітражу за відмову "Газпрому" від транзиту через країну.

Про літаки. Харківський авіазавод передасть українському перевізнику два літаки Ан-74 у лізинг у рамках антикризової програми, затвердженої Укроборонпромом.

Про торгівлю з Британією. Товарообіг України зі Сполученим Королівством від моменту запуску зони вільної торгівлі збільшився на 41,5% проти відповідного періоду минулоріч.

Про 8 тисяч. Пенсійний фонд завершив виплату фінансової допомоги у розмірі 8 тис грн ФОПам - у 2021 році успішно подали 337 946 заявок, за якими виплатили 2,7 млрд грн.

Про електронні трудові книжки. Набрав чинності закон про облік трудової діяльності в електронній формі, який Рада ухвалила 5 лютого 2021 року - закон дозволяє не оформляти/не вести паперові трудові книжки.

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