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Товарообіг з Британією зріс на 40% після запуску зони вільної торгівлі

Четвер, 10 червня 2021, 12:16
 

Товарообіг України зі Сполученим Королівством від моменту запуску зони вільної торгівлі (ЗВТ) збільшився на 41,5% проти відповідного періоду минулоріч.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Так, 9 червня відбулося перше установче засідання Торговельного комітету в рамках Угоди про стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. 

Українську делегацію очолив заступник міністра – торговий представник України Тарас Качка.

"Співробітництво з Великобританією в рамках Угоди демонструє позитивну динаміку в торгівлі. Від початку функціонування Зони вільної торгівлі обсяг товарообігу між нашими країнами склав 885,1 млн дол. США. 

Це на на 41,5% або 259,6 млн дол. США більше ніж за аналогічний період минулого року. Велика Британія є стратегічним торговельним партнером для України і Мінекономіки продовжуватиме тісну взаємодію з метою інтенсифікації торгівлі", - зазначив Качка.

Нагадуємо:

16 грудня 2020 року Верховна Рада схвалила законопроєкт №0083 про ратифікацію Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Британією, яка замінить Угоду про асоціацію у торгівлі з Британією після Brexit.

Британія за годину до Нового року вийшла з єдиного ринку та остаточно перестала бути членом ЄС - через чотири з половиною роки після референдуму, на якому більшість громадян висловилися за вихід з Євросоюзу.

Економічна правда

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Британія торгівля

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