Закон про перехід на електронні трудові книжки набрав чинності

10 червня набрав чинності закон про облік трудової діяльності в електронній формі, який Рада ухвалила 5 лютого 2021 року - закон дозволяє не оформляти/не вести паперові трудові книжки.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

"Пенсійний фонд України протягом п’яти років має включити до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні дані про трудову діяльність працівників на підставі відомостей, наданих страхувальниками.



За наявності повної інформації в реєстрі застрахованих осіб про всі періоди трудової діяльності особи пенсію за віком буде призначено автоматично (без звернення особи) з дня, що слідує за днем досягнення пенсійного віку. За бажанням особа може одержувати пенсію з більш пізнього віку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 5 лютого у другому читанні ухвалила законопроєкт щодо переходу на електронні трудові книжки.

Протягом 5 років відбудеться перехідний період для включення до Державного реєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника. У цей час можна використовувати як паперову трудову книжку, так й електронну форму уже наявних або внесених відомостей про трудову діяльність.

Відомості про трудову діяльність відтепер вносяться працівником і роботодавцем з накладання кваліфікованого електронного підпису у вигляді сканованих копій трудової, довідок тощо.

Після внесення роботодавець зобов’язаний видати оригінал паперової трудової книжки працівникові на руки під підпис.

Також цим законопроєктом запроваджується можливість автоматичного призначення пенсії зі збереженням за особою права відстрочення виходу на пенсію. Водночас, зазначається, що у разі перенесення призначення пенсії та продовження перебування у трудових відносинах, розмір пенсії підвищуватиметься на 0,5–0,75 %.

Економічна правда