"Ми знову підемо в арбітраж": Шмигаль пригрозив "Газпрому" за відмову від транзиту через Україну

"Газпром" поставляє газ до Європи через Україну за умови транзитного контракту, який діє до 2024 року - Україна готова подати проти позов проти РФ до Стокгольмського арбітражу за відмову від транзиту через країну.

Про це у коментарі "РБК-Україна" заявив прем'єр Денис Шмигаль.

За умовами договору, "Газпром" зобов'язався прокачувати не менше 40 млрд кубометрів на рік через українську трубу. Платежі за транзит обов'язкові, навіть якщо газ фізично не буде йти по ГТС.

Шмигаль заявив, що у разі невиконання контракту Україна звернеться до арбітражу. За його словами, якщо так трапиться, то "ми знову підемо в арбітраж і знову будемо перемагати".

Нагадаємо:

Прем'єр Денис Шмигаль назвав газопровід "Північний потік -2" зброєю Кремля, за його словами, Україна наполягатиме на зупинці будівництва газопроводу.

Делегація Сполучених Штатів на чолі з президентом Джо Байденом планує під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель обговорити питання трубопроводу "Північний потік-2" і наслідків його будівництва.

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Європою.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейкоб Салліван і Ян Геккер, зовнішньополітичний радник канцлера Німеччини Ангели Меркель на переговорах у Вашингтоні обговорили будівництво газопроводу "Північний потік - 2".

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