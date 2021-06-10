Харківський авіазавод передасть у лізинг два літаки українській компанії

Харківський авіазавод передасть українському перевізнику два літаки Ан-74 у лізинг у рамках антикризової програми, затвердженої Укроборонпромом.

Про це на пресконференції сказав генеральний директор підприємства Олександр Кривоконь, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що для виходу на точку беззбитковості потрібно близько 30 млн грн щомісяця для виплат заробітної плати, плати за електроенергію тощо.

За його словами, антикризова програма, затверджена Укроборонпромом у травні, передбачає багато напрямків. Основні з них – договори лізингу на літаки, завантаження замовленнями на виготовлення запчастин та обслуговування літаків.

Завдання заводу, каже Кривоконь, – стабілізувати ситуацію та не нарощувати борги. Для цього Укроборонпром поставив завдання укласти договір і вийти на проєкт по лізингу двох літаків Ан-74 із одним із національних авіаперевізників.

Завершити роботу над одним літаком можна за пів року, другий може бути готовим за рік, вважає керівник.

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство - одне з підприємств авіапромисловості України, що спеціалізується на повному циклі робіт із серійного виробництва та техобслуговування літаків. У червні 2015 року ХАЗ, уже в стані банкрутства, увійшов у концерн "Укроборонпром".

Останній літак підприємство випустило в 2014 році. Станом на початок цього року загальна заборгованість підприємства склала 4 млрд грн, у тому числі перед державою – 2 млрд грн.