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Новини вихідних: космічна програма, зростання імпорту бензину

Неділя, 9 травня 2021, 18:00

Про що говорили на вихідних.

Про космічну програму. Голова державного космічного агентства України Володимир Тафтай розповів про плани космічної програми на п’ять років.

Про бензин. У січні-квітні 2021 року імпорт автомобільних бензинів в Україні зріс на 30%, до 367 тисяч тонн.

Про викиди. Викиди парникових газів в Китаї, на даний час, перевищують викиди всіх розвинених країн світу разом узятих.

Про скорочення рейсів. В авіакомпаній рекордно скоротились рейси за рік карантину:Ryanair -91%, Turkish Airlines -61%.

Про НБУ. Національний банк анулював всі наявні ліцензії з надання фінансових послуг у 3 установ.



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космос Китай бензин НБУ авіа

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Економічна правда
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