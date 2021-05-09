Новини вихідних: космічна програма, зростання імпорту бензину

Про що говорили на вихідних.

Про космічну програму. Голова державного космічного агентства України Володимир Тафтай розповів про плани космічної програми на п’ять років.

Про бензин. У січні-квітні 2021 року імпорт автомобільних бензинів в Україні зріс на 30%, до 367 тисяч тонн.

Про викиди. Викиди парникових газів в Китаї, на даний час, перевищують викиди всіх розвинених країн світу разом узятих.

Про скорочення рейсів. В авіакомпаній рекордно скоротились рейси за рік карантину:Ryanair -91%, Turkish Airlines -61%.

Про НБУ. Національний банк анулював всі наявні ліцензії з надання фінансових послуг у 3 установ.





