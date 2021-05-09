Новини вихідних: космічна програма, зростання імпорту бензину
Неділя, 9 травня 2021, 18:00
Про що говорили на вихідних.
Про космічну програму. Голова державного космічного агентства України Володимир Тафтай розповів про плани космічної програми на п’ять років.
Про бензин. У січні-квітні 2021 року імпорт автомобільних бензинів в Україні зріс на 30%, до 367 тисяч тонн.
Про викиди. Викиди парникових газів в Китаї, на даний час, перевищують викиди всіх розвинених країн світу разом узятих.
Про скорочення рейсів. В авіакомпаній рекордно скоротились рейси за рік карантину:Ryanair -91%, Turkish Airlines -61%.
Про НБУ. Національний банк анулював всі наявні ліцензії з надання фінансових послуг у 3 установ.
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