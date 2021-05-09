Сім супутників та створення українського космодрому — космічна програма на п’ять років

Голова державного космічного агентства України Володимир Тафтай розповів про плани космічної програми на п’ять років.

Про це він повідомив в інтерв’ю одному з телеканалів.

Володимир Тафтай повідомив про ключові цілі програми на п’ять років:

Вступ до Європейського космічного агентства.

Створення українського космодрому.

Створення супутникового угрупування семи українських супутників.

Вихід на орбіту супутника "Січ-2-30", який потрібно вивести за завданням президента Володимира Зеленського.

Вихід на орбіту першого супутника угрупування, який буде готовий у жовтні та запущений у грудні 2022 року. Запуск відбудеться з пускового майданчику SpaceX.

На даний момент супутник вже складений і проходить перелік випробувань і перевірок. Це один із спільних проектів з Європейським космічним агентством, він буде включений до європейської програми Копернікус з обміну супутниковими даними.

Раніше Володимир Тафтай повідомляв, що сам по собі супутник не потрапляє в космос. Його потрібно встановити на ракеті, запустити, супутник повинен відокремитися від ракети і полетіти в потрібному напрямку, щоб зайняти потрібну орбіту. Система відділення супутника від ракети (так званий адаптер – ЕП), за допомогою якої супутник кріпиться до ракети і яка забезпечує його відстріл в потрібному напрямку на орбіті.

Супутники будуть орієнтовані на дистанційне зондування, тобто це фотографування поверхні Землі з космосу.

Цілі супутників:

Оборона.

Економічна безпека.

Раннє виявлення катастроф (пожеж, повеней).

Прогнозування врожаїв.

В інтерв’ю також вказується, що супутники орієнтовані на реалізацію завдань центральних органів виконавчої влади.

"Можна попередити несанкціоноване використання лісових масивів, вирубку лісів, використання водних ресурсів, пожежі, адже завдяки супутникам інформацію можна отримати швидше, коли проблема тільки розпочинається", – зазначає голова державного космічного агентства.



