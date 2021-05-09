НБУ анулював всі наявні ліцензії з фінпослуг у 3 компаній





Національний банк анулював всі наявні ліцензії з надання фінансових послуг у 3 установ.

Про це повідомляє прес-служба регулятора

Зокрема відкликані всі наявні ліцензії

ТОВ "Богдан-Авто Київ" - ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу;

СК "Роксолана" - 15 ліцензій на здійснення страхової діяльності;

Кредитної спілки "Шанс" дві ліцензії – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, а також на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

"Обсяг страхових премій ТДВ "СК РОКСОЛАНА" становив 1,7 млн грн за 2020 рік, а вартість активів – 42,6 млн грн станом на 31 грудня 2020 року. Частка компанії за страховими преміями на ринку становила 0,004 % від загального обсягу. Компанія займалася переважно медичним страхуванням (безперервним страхуванням здоров’я).

Частка премій від цього виду страхування у валових страхових преміях становила 40,2% станом на 31 грудня 2020 року, від страхування наземного транспорту (крім залізничного) – 21,4%, від страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) – 16,6%. Компанія повідомила, що не має невиконаних (прострочених) зобов’язань перед страхувальниками.

Зобов’язання КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ "ШАНС" становили 762,7 тис. грн (0,05% від обсягу ринку) станом на 1 січня 2021 року, а її активи – 1,26 млн грн (0,05% від обсягу ринку)", - пояснили у НБУ своє рішення.